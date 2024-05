Festival di Sanremo 2025 - i cantanti di Amici rischiano l’esclusione | il comunicato del Codacons

(Di giovedì 23 maggio 2024) E’ stato ufficializzato l’arrivo di Carlo Conti alla conduzione deldi. Per il toscano si tratta di un ritorno che durerà praticamente due anni e avrà l’obiettivo di confermare i dati registrati dal suo predecessore Amadeus. Il compito si preannuncia assai complicato anche perché l’idea dei vertici Rai in merito al cast starebbe già facendo discutere. Solo qualche ora fa, ilha chiesto di puntare sulla qualità delle canzoni anziché puntare sui followers o sull’importanza dell’artista. E a quanto pare la competizione sembra aver accettato l’invito.di: come cambia con Carlo Conti Secondo quanto emerso in queste ore,si allontanerà parecchio rispetto alle passate edizioni. I motivi sono svariati e sembrano essere legati ad un mix di direttive giunte dall’alta. A quanto pare, infatti, la selezione di Carlo Conti sarà condivisa con i piani alti, i quali avrebbero “accolto” il recente appello del: “Chiediamo una commissione per selezionare i brani in base alla qualità, senza tener conto di follower o partecipazioni a talent show”.

Carlo Conti su Sanremo: "Dopo Amadeus nessuna ansia, non devo dimostrare niente - ... visto che molti non hanno nascosto di credere non sia il luogo più idoneo per ospitare un evento come il Festival di Sanremo . E anche stavolta il conduttore dell'ammiraglia Rai ha dimostrato di ...

Vacchino ritorna a Camagna - Esiste una traccia non indifferente di Monferrato, più precisamente Camagna, nel DNA del Festival di Sanremo. E a non disperdere questa 'genetica', a non tagliare il prezioso fil rouge tra la grande Cupola di Sant'Eusebio e la capitale della Canzone Italiana, ci pensa da decenni Walter ...