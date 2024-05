Festival di Cannes 2024 | tutti i look casual delle star

Partenope, che successo: dieci minuti di applausi a Cannes per l'ultimo film di Sorrentino - Partenope, che successo: dieci minuti di applausi a cannes per l'ultimo film di Sorrentino - Dopo È stata la mano di Dio Sorrentino torna a Napoli e al racconto di una giovinezza. Il risultato è un film struggente e bellissimo, nel quale si parla di vita e di una città con intelligenza e ... informazione

Bella Hadid a Cannes 2024 è elegantissima: questa volta ci ha conquistato con un abito vintage firmato Atelier Versace - La super modella americana, nota per i suoi look straordinari, ha solcato due volte il tappeto rosso di cannes, prima con un naked dress di Saint Laurent e poi con un abito vintage di Atelier Versace ... vogue

The Shrouds di David Cronenberg doveva essere una serie Netflix: "Ci hanno ripensato, ecco perché" - The Shrouds, ultima fatica di David Cronenberg, è in concorso al Festival di cannes, dove ha raccolto pareri per lo più positivi. Il regista, tuttavia, ha svelato che in origine il film doveva essere ... comingsoon