Festa di San Girio Si parte oggi con danza e stand gastronomici

(Di giovedì 23 maggio 2024) Comincerannoi festeggiamenti in onore di San, lungo l’omonima frazione di Potenza Picena. Il via, alle 19, con lo street food e la rassegna die freestyle battle "SanDance Night". Domani, sempre alle 19, glicon polenta e, alle 21, lo show tra musica e cabaret di Leonardo Fiaschi & D.B. Day’s Band. Sabato mattina la tradizionale fiera e nel pomeriggio street food con primi e secondi di pesce, per poi arrivare alle 21 con la seratante di Andrea Bonifazi. Mentre alle 22, nel campo sportivo, andrà in scena la "Melodies Camp" con dj set e l’esibizione Mudimbi e Renèe La Bulgara, e non mancheranno i mercatini dell’artigianato e l’angolo food e drink. Il gran finale domenica: alle 9, ecco la terza edizione di "Avis Walking Tour", ossia la passeggiata tra le campagne di San, e alle 9.30 la gara ciclistica per esordienti con l’apertura del parco giochi per bambini.