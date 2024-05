Fedez pronto per l’estate musicale salirà sul palco per cantare al Radio Zeta Future Hits Live

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ci sarà anche, nell’occhio del ciclone mediatico per il pestaggio a Iovino, al– il Festival della Generazioneche torna venerdì 31 maggio al Centrale del Foro Italico di Roma. A riferirlo è Il Corriere della Sera. Dunque il rapper presenterà il nuovo progettoestivo. Suldelsaliranno anche Alessandra Amoroso, Alfa, Angelina Mango, Anna, Annalisa, Articolo 31, BigMama, Bnkr44, Bresh, Capo Plaza, Chiello, Clara, Emma, Fabio Rovazzi, Fred De Palma, Gaia, Gazzelle, Geolier, Ghali, Il Pagante, Il Tre, Irama, Mahmood, Maninni, Massimo Pericolo, Mr.Rain, Paola & Chiara, Rhove, Ricchi e Poveri, Rocco Hunt, Rose Villain, Sarah, SLF, Tananai, The Kolors, Tony Effe, Twenty Six e Zerb. L’evento sarà trasmesso dalle ore 20:30 invisione sul canale die quello di RTL 102.5, sulla piattaforma web del gruppofonico e anche su Sky Uno, Now e Tv8.