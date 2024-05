Fedez e Cristiano Iovino - svelata la presunta cifra dell’accordo economico per evitare la denuncia

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 23 maggio 2024) Nella notte tra il 21 e il 22 aprile,è stato vittima di un’aggressione in cui sarebbe coinvolto anche il rapper. Nonostante l’ex di Chiara Ferragni abbia ripetutamente negato il suo coinvolgimento nel pestaggio al personal trainer, le indagini della Procura di Milano continuano a fornire elementi che lo collocano sul luogo, avvalorati dalle registrazioni delle videocamere di sorveglianza e dalle testimonianze di due vigilantes. La Procura ha dunque aperto un fascicolo per rissa, reato procedibile d’ufficio, mentre per le percosse e le lesioni è necessaria la querela della parte offesa. Querela che, fino ad oggi– presunto flirt di Ilary Blasi che prossimamente potrebbe salire sul banco dei testimoni nel processo di divorzio tra la conduttrice e Francesco Totti – non ha sporto. Come accertato dall’ANSA, i legali delle due parti hanno raggiunto un accordo perche il personal trainer presenti una querela ai danni del rapper milanese.