FC 24 Obiettivo Lounge Stagione 6 | Serie A TIM

(Di giovedì 23 maggio 2024) Nuovo appuntamento con gli obiettivi di EA Sports FC 24! Scopriamo insieme come completare quello denominato6:A TIM rilasciato durante l’evento TOTS6:A TIM Gioca e vinci partite nella6 per ottenere PE, pacchetti e oggetti giocatore! Premi non scambiabili. Numero di incarichi da completare: 6 1x 83+ X2 Rare Gold Players Pack Scadenza: 5 Giugno Giocane 1 Gioca 1 partita nella6 schierando 11 giocatori dellaA TIM titolari. Premio: 1x 1000 XP, 1x FC Pro Live Locatelli Non scambiab. (89 Locatelli CDM o CB,CDM,CM, VEL: 81, DRI: 84, TIR: 78, DIF: 88, PAS: 86, FIS: 89) Giocane 3 Gioca 3 partite nella6 schierando 11 giocatori dellaA TIM titolari. Premio: 1x 1000 XP, 1x Jolly invernali Berardi Non scambiab. (89 Berardi RW o RM,RW, VEL: 88, DRI: 91, TIR: 89, DIF: 40, PAS: 88, FIS: 79) Giocane 6 Gioca 6 partite nella6 schierando 11 giocatori dellaA TIM titolari.

