FC 24 Obiettivo Campionato e nazione | Serie A TIM Italia

Leggi tutta la notizia su imiglioridififa

(Di giovedì 23 maggio 2024) Nuovo appuntamento con gli obiettivi di EA Sports FC 24! Scopriamo insieme come completare quello denominatoA TIM/rilasciato durante l’evento TOTSA TIM/Completa questadi obiettivi con oggetti giocatore dellaA TIM e oggetti giocatoreni per ottenere pacchetti e PE! Premi non scambiabili. Numero di incarichi da completare: 3 1x 84+ X3 Rare Gold Players Pack Scadenza: 5 Giugno Doppiettana Azione: Segna e fornisci assist con degli oggetti giocatoreni in 2 partite differenti in qualsiasi modalità di Ultimate Team. Premio: 1x 1000 XP, 1x 81+ X2 Rare Gold Players Pack Non scambiab. 3 vittorieA TIM Azione: Vinci 3 partite in qualsiasi modalità di Ultimate Team schierando almeno 6 giocatori dellaA TIM titolari. Premio: 1x 1000 XP, 1x 81+ X2 Rare Gold Players Pack Non scambiab.