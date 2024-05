Fate largo a Bron

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 23 maggio 2024) Dopo l’editoriale su Dragunov, passiamo a un altro dei volti nuovi di NXT, ovveroBreakker. È vero, tecnicamente era già approdato nel main roster prima del draft, ma a Smackdown ha passato un periodo senza particolari faide e a dire il vero anche ora che è a Raw è ancora in una fase in cui si sta facendo conoscere contro sparring partner. Le potenzialità in lui si sono viste fin dal primo giorno a NXT. Figlio e nipote d’arte, rispettivamente di Rick e Scott Steiner, fisico da bodybuilder e atletico in ring nonostante la stazza. A questo aggiungiamo un’esecuzione della spear spettacolare, tra le migliori del panorama attuale (altro che quella di Jey Uso). I primi tempi non mi piaceva l’impostazione da face che gli avevano dato, con promo tutti eseguiti con un intonazioni urlanti e un personaggio piattissimo. Gli ha fatto invece bene il periodo da heel in cui si è mostrato già più versatile, arrivando in tempi recenti a formare un buon duo con il vituperato Corbin, dando un senso allo stint a NXT di un wrestler che sembrava finito.