Fatarella Pagopa - ' sul wallet l' Italia traccerà la linea'

(Di giovedì 23 maggio 2024) "La norma che ha istituito il, il sistema di portafoglio pubblicono, che introduce la possibilità di attivare ilpubblicono prima di quello europeo, ci permetterà per una volta di essere in vantaggio rispetto ai nostri colleghi europei e di dare suggerimenti, di tracciare ed orientare la". Lo ha detto il direttore generale dispa Maurizioin occasione del Festival dell'economia di Trento organizzato dal Gruppo 24 Ore e da Trentino marketing per conto della Provincia di Trento. "Con il- ha aggiunto - riportiamo il cittadino al centro nel governo dei propri dati e delle proprie informazioni".ha parlato anche di Pehi, l'applicazione entrata in campo solo pochi giorni fa che permette di pagare gli avvisi dispa alla macchinetta del caffè. "Un'ottima iniziativa che permette ai cittadini di poter accedere ai benefici del digitale attraverso un canale riconoscibile come il rito del caffè", ha detto.