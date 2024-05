Farmaci equivalenti - 1 italiano su 3 ha ancora dubbi

Farmaci generici, non sceglierli costa 1 miliardo in più - farmaci generici, non sceglierli costa 1 miliardo in più - Non scegliere i farmaci generici, e prediligere quelli di “marca”, costa 1 miliardo in più. Eppure i farmaci generici sono uguali a quelli di ... stream24.ilsole24ore

Il grande spreco: un italiano su tre non vuole i farmaci generici e spende un miliardo in più - Il grande spreco: un italiano su tre non vuole i farmaci generici e spende un miliardo in più - I cosiddetti «generici» hanno lo stesso principio attivo ed efficacia dei medicinali di marca, ma non fanno ancora breccia nel cuore degli italiani ... ilsole24ore

Farmaci equivalenti: conoscenza e fiducia ancora insufficienti in Italia - farmaci equivalenti: conoscenza e fiducia ancora insufficienti in Italia - Proposte di CittadinanzAttiva per migliorare l'accesso. Quasi un cittadino su tre nutre ancora dubbi sul fatto che i farmaci equivalenti abbiano la stessa efficacia di quelli cosiddetti “di marca” e ... farmaciavirtuale