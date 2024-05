Falso testamento di Berlusconi - arrestato Marco Di Nunzio | solo Report gli aveva creduto

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 23 maggio 2024) La procura di Milano ha notificato, attraverso l’Ambasciata d’Italia in Colombia, l’avviso di conclusione delle indagini preliminari aDinel procedimento penale nato dalla vicenda nota come ‘colombiano di Silvio’ e contestualmente all’atto della notifica, l’uomo è statodall’autorità giudiziaria colombiana per altri falsi che avrebbe commesso in quel Paese. Ildie le millanterie diDiDalle indagini, della pm di Milano Roberta Amadeo, è emerso come l’indagato abbia creato “ben tre diversi falsi testamenti olografi asseritamente riconducibili a Silvio, sottoscritti in data 21 settembre 2021 nell’ufficio della ‘Notaria Primera di Cartagena – Bolivar’ con cui veniva disposto in suo favore il lascito di liquidità, quote societarie, imbarcazioni ed immobili”. Di, dopo aver mandato numerose diffide agli eredi, ha tentato – secondo l’ipotesi accusatoria – di depositare i primi due testamenti all’archivio notarile di Milano, successivamente, formava un terzoin cui, rispetto ai precedenti, venivano rimosse la sua firma e la dicitura ‘erede universale’, che depositava, in copia quale atto estero, presso un notaio della provincia di Napoli.