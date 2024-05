Falso testamento di Berlusconi - arrestato imprenditore italiano Una storia ai limiti dell’incredibile

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 23 maggio 2024) La prima domanda che viene in mente, nell’apprendere dell’arresto dell’torinese 55enne Marco Di Nunzio avvenuto ieri in Colombia, è come può una persona pensare di mettere insieme un piano così strampalato e di farla franca. Nello stesso tempo, ladeldisomiglia a una spy story con risvolti surreali. Di Nunzio, che ha sempre sostenuto di vantare un’amicizia personale con il Cavaliere, è accusato diine di tentata estorsione nei confronti dei figli dell’ex leader di Forza Italia. Dopo la morte di, Di Nunzio pubblicò undel Cavaliere, sostenendo che fosse stato redatto presso un notaio di Cartagena, in Colombia. Secondo questo fantomatico documento, Silvio avrebbe lasciato in eredità a Di Nunzio 26 milioni di Euro, uno yacht, le ville ad Antigua e addirittura il 2% di Fininvest. (continua dopo la foto) L’inchiesta ha rivelato che l’avrebbe creato tre diversi testamenti olografi, ovviamente falsi, per corroborare la sua tesi.