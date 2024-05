Falconara - le sagre finiscono al Tar I partiti impugnano la delibera

(Di giovedì 23 maggio 2024) La decisione dell’amministrazione comunale di limitare l’utilizzo della cucina e dell’area adibita alla somministrazione di alimenti e bevande situate all’interno del Parco di, tagliando di fatto ipolitici, è destinata a finire sotto la lente del Tribunale amministrativo regionale. A presentare ricorso, nei giorno scorsi, sono stati proprio alcunie associazioni che, con l’entrata in vigore del nuovo regolamento, non potranno più usufruire delle strutture per la preparazione dei pasti: si tratta del Partito demostratico, di Rifondazione, dei Comunisti italiani e dell’Anpi. Quella promossa lo scorso marzo dalla maggioranza comunale guidata dal sindaco Leonardo Paoletti fu una scelta che fece molto discutere: col nuovo regolamento approvato dal Consiglio comunale di fatto vengono tagliati fuori dall’organizzazione die feste ipolitici, ed anche diverse associazioni che negli anni avevano organizzato nel grande parco santerenzino la propria festa.

