Fabrizio Ferracane - curiosità e vita privata del protagonista del film tv Mascaria

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 23 maggio 2024)attore con una lunga carriera teatrale alle spalle è noto anche per le sue incuriosioni cinematografiche e televisive per le quali ha conquistato candidature ai Nastri D’Argento e David Di Donatello. Nell’attesa di vederlo stasera nei panni di Pietro Ferraradeltv, il 48enne sarà ospite della quarta puntata settimanale de La Volta Buona, in onda oggi a a partire dalle 14:00 su Raiuno dove si racconterà in un’intervista realizzata dalla conduttrice Caterina Balivo. Nato a Mazara Del Vallo in provincia di Trapani,ha vissuto a Castelvetrano per poi muovere i primi passi nel mondo del teatro a Palermo dove ha frequentato la Scuola di Teatro Teatès, diretta da Michele Perriera. Successivamente arriva a Roma città nella quale approfondisce gli studi teatrali e debutterà sul proscenio., le collaborazioni con Bellocchio e Tornatore Da oltre vent’anni l’attore lavora anche per il cinema ed in tv.