F1 - qualifiche GP Monaco Montecarlo 2024 | programm - da -e, orari e diretta tv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 23 maggio 2024) Il paddock di Formula 1 lascia Imola per recarsi a, dove andrà in scena il Gran Premio di. Il principato ospita, ancora una volta, una delle tappe più iconiche della storia del Circus, l’appuntamento che ogni pilota vuole vincere almeno una volta nella propria carriera. Sulla griglia è presente un pilota monegasco, Charles Leclerc, che negli anni non è mai riuscito a trovare né il podio né la vittoria nella sua gara di casa. Qui, l’ultimo vincitore è Max Verstappen, che lo scorso anno ha firmato il successo con la sua Red Bull. Il fine settimana avrà inizio il 24 maggio con le prove libere, per poi terminare il 26 maggio con la storia gara di domenica. Una parte fondamentale del fine settimana sarà la sessione di, che più volte ha deciso la gara tra le strade di. Il layout presenta infatti strade strette e poca possibilità di sorpasso, rendendo il giro secco e la strategia i protagonisti del weekend.