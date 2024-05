F1 - Norris | Possiamo lottare insieme alla Ferrar - siamo le scuderie più complete

(Di giovedì 23 maggio 2024) Lando, pilota McLaren, ha parlato, nel corso del media day di oggi, delle aspettative per il weekend: “l’unica scuderia,i, ad avere a disposizione due piloti e due macchine competitive in ogni sessione. Non tutte le squadre hanno due vetture competitive.pari con lai”. SportFace. .

F1, Lando Norris: “La nostra forza Abbiamo sempre due macchine competitive” - F1, Lando norris: “La nostra forza Abbiamo sempre due macchine competitive” - Un fine settimana per confermarsi, ancora una volta, un avversario scomodissimo. Sembra già concentrato Lando norris a poche ore dall'inizio del fine ... oasport

Stella: Norris è diventato un maestro di gestione - Stella: norris è diventato un maestro di gestione - Un altro risultato brillante per le McLaren, per certi versi atteso, a Imola. L'ottimismo di Piastri candida il team a una sfida continua per le posizioni di testa ... autosprint.corrieredellosport

Norris insidia Verstappen, Leclerc si accontenta. Hamilton non scalda i tifosi rossi - norris insidia Verstappen, Leclerc si accontenta. Hamilton non scalda i tifosi rossi - insieme al suo compagno di squadra, Leclerc paga la strategia ferrarista non propriamente impeccabile e in particolare un piccolo ma molesto ritardo nel pit stop, che lo rimette in pista dietro a ... sportmediaset.mediaset