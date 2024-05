F1 - Max Verstappen | Non sarà il nostro miglior weekend McLaren e Ferrari saranno vicine

(Di giovedì 23 maggio 2024) Maxnon vuole fermarsi e lo conferma nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio di Monaco, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024, Il tre-volte campione del mondo, reduce dal successo di Imola, vuole il bis della passata stagione sulle viuzze del Principato, ma i piedi sono ben saldi al terreno. L’olandese getta acqua sul fuoco sul fine settimana che si aspetta: “Siamo su una pista totalmente diversa rispetto a Imola. Penso che guardando al tracciato probabilmente nonla nostra pistae perchè la nostra vettura di solito fatica sugli avvallamenti e sui cordoli. Abbiamo lavoro e penso che in ogni pista siamoati sulle curve più lente”. “Non penso cheil– prosegue – ma Monaco non è mai lineare. A volte sei pronto a dominare ma manchi il. Ci sono tante incognite da valutare.

