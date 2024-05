F1 - GP Monaco Montecarlo replica in chiaro | orar - programma e come seguirla

(Di giovedì 23 maggio 2024) La F1 vola aper disputare il GP di, ottavo round della stagione 2024. Il principato ospita uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, la gara storica che ogni pilota sogna di vincere almeno una volta nel corso della propria carriera. Qui è di casa Charles Leclerc, scudiero della Ferrari che non è mai salito sul podio al termine del Gran Premio monegasco. L’ultimo vincitore è invece Max Verstappen, che tenterà anche quest’anno di mettere la propria Red Bull davanti a tutti. Per farlo, sarà fondamentale riuscire a siglare un’ottima prestazione in qualifica, con il giro secco che nel corso degli anni ha acquisito sempre più importanza nel fine settimana a. Il weekend del GP disarà trasmesso in diretta e disponibile a tutti gli abbonati Sky, ma Tv8 fornirà lainper le qualifiche e per la gara di domenica poco dopo la diretta. La caccia alla pole position sarà trasmessa sul canale a partire dalle 18:30 di sabato 25 maggio, con i venti piloti che si sfideranno alla ricerca del giro più veloce.

F1, Charles Leclerc: “Weekend speciale per me a Monaco. Se sabato non fossi in lotta per la pole sarei sorpreso” - F1, Charles Leclerc: “Weekend speciale per me a monaco. Se sabato non fossi in lotta per la pole sarei sorpreso” - Charles Leclerc è pronto per il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio di monaco, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Il ... oasport

Pronostici Formula 1: quote, programma e scommesse GP Monaco 2024. Leclerc sfaterà il tabù della gara di casa a Monte Carlo - Pronostici Formula 1: quote, programma e scommesse GP monaco 2024. Leclerc sfaterà il tabù della gara di casa a Monte Carlo - Di solito monaco arrivava dopo Barcellona, e il terzo settore di Barcellona era importante per avere un riferimento sulla tipologia di curve a montecarlo, quindi ci andremo più cauti del solito. La ... betitaliaweb

Formula 1, Gp Monaco: i bookie vedono il tris di Verstappen, in quota Ferrari Leclerc in vantaggio su Sainz - Formula 1, Gp monaco: i bookie vedono il tris di Verstappen, in quota Ferrari Leclerc in vantaggio su Sainz - Dopo il duello di Imola tra Max Verstappen e Lando Norris, vinto dal tre volte campione del mondo della Red Bull, la Formula 1 si trasferisce nel Principato di monaco. In quota gli analisti di William ... pianetazzurro