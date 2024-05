F1 - GP Monaco Montecarlo 2024 | programm - da -e, orari e diretta tv

(Di giovedì 23 maggio 2024) La Formula 1 lascia l’Italia dopi aver disputato il Gran Premio dell’Emilia Romagna, ma resta in Europa, spostandosi a. Il Circus torna, ancora una volta nell’iconica, città natale del pilota della Ferrari Charles Leclerc. Il principato, da sempre sede di uno dei Gran Premi più iconici dell’anno, ospiterà l’ottava tappa del mondiale. Niente settimana di pausa per team e piloti, che saranno subito impegnati aa partire da venerdì 24 maggio, giornata in cui andranno in scena le prime due sessioni di prove libere. La prima finestra si aprirà alle 13:30, mentre la seconda sessione avrà inizio a partire dalle 17:00. La giornata di sabato 25 si aprirà poi con la terza e ultima sessione a partire dalle 12:30. Successivamente, nel pomeriggio, andranno in scena le qualifiche, con la caccia alla pole position prevista dalle 16:00. Infine, domenica 26 sarà dedicata interamente alla gara, con i semafori che si spegneranno alle 15:00.

