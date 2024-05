F1 GP Monaco 2024 - Verstappen | Non sarà un weekend semplic - pista complicata

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 23 maggio 2024) “Non pensoune, la nostra vettura fatica un po’ sugli avvallamenti e sui cordoli. Va detto che anon è mai molto lineare anche quando ti aspetti di avere la macchina migliore. E’ unain cui far funzionare tutto, ci sono sempre bandiere rosse, tante cose possono andare per il verso sbagliato. Dovremo essere sul pezzo”. Così in conferenza nel Principato diil leader della classifica del Mondiale di F1, Max. “Vero che ildi Imola è iniziato male e poi siamo riusciti a dare una svolta, non vorrei però rivivere un fine settimana come quello, è stato molto stressante e non piacevole – ha proseguito il campione del mondo in carico – Però sappiamo che questa è una delle piste più difficili per noi, anche se in passato abbiamo vinto”. SportFace. .