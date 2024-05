F1 GP Monaco 2024 - Leclerc | Obiettivo deve essere la vittoria

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 23 maggio 2024) “Non so quanto varrebbe un podio qui, il secondo o terzo posto non sono cose che mi entusiasmano. Lail nostro. Nelle ultime gare noi, Red Bull e McLaren siamo molto vicini in qualifica, e sappiamo quanto siano importanti le qualifiche qui. Dobbiamo mettere insieme tutto, se saremo in pole avremo buone possibilità di ottenere quello che vogliamo, ovvero la”. Lo ha detto Charles, pilota Ferrari, in conferenza stampa in vista del Gp di. “Qui si parte un po’ tutti da zero, non credo però che sarà troppo diverso rispetto a quello che abbiamo visto nelle ultime gare – ha aggiunto il monegasco – Però penso possano esserci delle sorprese, dovremo vedere quanto saremo forti rispetto agli altri, ma sarei sorpreso se non fossimo almeno in lotta per la pole”. SportFace. .