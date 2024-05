F1 - George Russell | Antonelli è fantastic - lo accoglierei a braccia aperte in Mercedes

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 23 maggio 2024) Il lungo weekend del Gran Premio di Monaco 2024 è stato anticipato quest’oggi per la Formula Uno dalla conferenza stampa piloti del giovedì in quel di Montecarlo, che si appresta ad ospitare l’ottavo round della stagione., reduce dal settimo posto di Imola, proverà ad inventarsi una magia su un tracciato cittadino in cui la qualifica riveste un fattore determinante. “Abbiamo compiuto un bel passo avanti, ma Ferrari e McLaren hanno fatto altrettanto e dobbiamo continuare a lavorare. Il team sta facendo di tutto per portare altri aggiornamenti e progredire ancora“, esordisce il pilota britannico dellain conferenza stampa parlando anche in prospettiva delle novità tecniche introdotte nell’ultimo GP sulla W15. “Qui occorre trovare il punto ideale nell’assetto, la pista è complicata. Serve ritmo, adattarsi alle condizioni, quello meteo comprese. Abbiamo faticato a trovare equilibrio tra basse e alte velocità finora, ma ci aspettiamo die essere competitivi“, prosegue il nativo di King’s Lynn.