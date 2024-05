F1 - Frederic Vasseur | Vogliamo aiutare Leclerc a chiudere il suo conto aperto con il GP di casa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 23 maggio 2024) Giornata di vigilia a Montecarlo in vista delle prime prove libere del Gran Premio di Monaco 2024, valevole come ottavo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Si profila un weekend infuocato, soprattutto tra venerdì e sabato (domenica la gara non dovrebbe riservare grandi colpi di scena, su una pista che rende quasi impossibili i sorpassi), con tre team che possono sognare in grande. La Red Bull adesso non sembra più così imbattibile, grazie ai progressi evidenziati nelle ultime tappe da Ferrari e (soprattutto) McLaren, anche se Max Verstappen resta un avversario durissimo da battere. Dopo il massiccio pacchetto di aggiornamenti introdotto a Imola sulla SF-24, la Scuderia di Maranello vuole confermarsi competitiva anche tra le strade del Principato. “A una settimana dalla nostra gara di, a Imola, il prossimo weekend tocca a quella di Charles, e come squadraaiutarlo ailche ha con la pista di Monte Carlo.