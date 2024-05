F1 - Charles Leclerc | Weekend speciale per me a Monaco Se sabato non fossi in lotta per la pole sarei sorpreso

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 23 maggio 2024)è pronto per il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio di, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Il padrone di casa per eccellenza cercherà il grande successo nel tracciato del Principato, che spesso ha regalato al monegasco grandi soddisfazioni al, e cocenti delusioni alla domenica. Dopo ildi Imola, nel quale la scuderia di Maranello ha portato un corposo pacchetto di aggiornamenti, la curiosità sarà capire come risponderà la SF-24 ai sali-scendi di Montecarlo, con le sue curve iconiche e lentissime. Il padrone di casa numero uno proverà finalmente a trionfare nelle sue strade di sempre. “Mi sento bene ed è sempre una sensazionela settimana di. Lo è per tutti. figuriamoci per me che sono nato e cresciuto qui. Siamo stati competitivi fino a qui per cui speriamo di esserlo anche qui. Purtroppo, negli anni scorsi, ilnon si è mai concluso come avremmo voluto.