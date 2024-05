Ex deputato sale sul cornicione di Montecitorio e appende bandiere palestinesi | “Stop al genocidio”

(Di giovedì 23 maggio 2024) Stefano Apuzzo, exdei Verdi e oggi candidati con Alleanza Verdi-Sinistra alle europee, è uscito da una finestra die, passando dal, ha appeso duedella Palestina. La Camera ha preso provvedimenti, vietandogli l'accesso all'edificio d'ora in poi. .

L'ex deputato sul balcone alla Camera, stop genocidio a Gaza - L'ex deputato sul balcone alla Camera, stop genocidio a Gaza - Questo il messaggio con cui l'ex deputato Stefano Apuzzo, candidato alle Europee con Avs, prima di lasciare la Camera ha spiegato il gesto dimostrativo con cui ha appeso due bandiere della Palestina a ... ansa

Blitz anti-Israele, ex deputato dei Verdi "scala" Montecitorio e issa le bandiere della Palestina (video) - Blitz anti-Israele, ex deputato dei Verdi "scala" Montecitorio e issa le bandiere della Palestina (video) - Ex deputato passa dal cornicione e appende bandiere palestinesi al balcone di Montecitorio Un episodio inaspettato a Montecitorio: l’ex… Leggi ... informazione

Blitz alla Camera dell’ex parlamentare: esposte due bandiere della Palestina - Blitz alla Camera dell’ex parlamentare: esposte due bandiere della Palestina - L'ex parlamentare dei Verdi, Stefano Apuzzo, ha scavalcato il cornicione del balcone della Camera e ha appeso due bandiere della Palestina: «Le istituzioni si sveglino». lettera43