Ex deputato dei Verdi si arrampica sul balcone di Montecitorio ed espone due bandiere della Palestina VIDEO

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 23 maggio 2024) AGI - Un exdeisi èto sulsopra l'ingresso principale di Palazzoe ha esposto due. "Basta con il massacro a Gaza", ha urlato daldove è arrivato passando da una finestra laterale in equilibrio sul cornicione. Con il pugno chiuso in alto, l'uomo, inizialmente non identificato, ha chiesto più volte di fermare il "genocidio" nella Striscia di Gaza e procedere alla liberazione degli ostaggi israeliani. Dopo circa una decina di minuti, è intervenuta la sicurezza del palazzo e l'attivista - che indossava la giacca, dress code obbligatorio per aver accesso alla Camera - è stato fatto allontanare e lesono state rimosse. Si è poi saputo che l'autore del gesto è stato un exdei, Stefano Apuzzo. È lui stesso a riferirlo mentre è in attesa di sapere quali saranno i provvedimenti a suo carico.