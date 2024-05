Europee - Martusciello a Marigliano con Ermanno Russo per Fi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 23 maggio 2024) Fa tappa a, nel Nolano, il tour elettorale di Fulvio, capodelegazione azzurro a Bruxelles, coordinatore regionale e candidato al Parlamento europeo nella circoscrizione Sud per Forza Italia alle elezioni di sabato 8 e domenica 9 giugno. Alla storica segreteria didi, già consigliere e assessore regionale prima del Psdi e poi di Fi, il deputato europeo ha incontrato dirigenti azzurri e sostenitori nell’ambito della sua campagna elettorale, che sta procedendo a ritmo serrato in tutte e sei le regioni del collegio meridionale. Presenti, tra gli altri, i coordinatori di Fi, Giuseppe Palladino, e di Pozzuoli, Carmine Morelli.hanno dato appuntamento al 6 giugno in piazza Matteotti a Napoli, quando a partire dalle 17 il vicepremier e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, anch’egli candidato alle, concluderà la campagna elettorale della lista berlusconiana.