Europee - Identità e Democrazia espelle l’AfD | Krah ha leso la reputazione del gruppo

(Di giovedì 23 maggio 2024) Marine Le Pen con il suo Rassemblement National aveva rotto i rapporti con loro, prendendone (almeno a parole) le distanze. Matteo Salvini le aveva dato man forte. Così stamattina hanno fatto la prima mossa per limitare i danni chiedendo l’espulsione del “cattivo” Maximiliandal. Ma non ci sono riusciti, perchéha cacciato tutti e 9 i membri tedeschi di Alternative für Deutschland. L’esclusione, a quanto apprende LaPresse, è stata stabilita con quattro voti a favore, tre contrari e un astenuto. Il voto a favore è stato espresso dalle delegazioni di Francia (Rassemblement National), Italia (Lega), Repubblica Ceca (Spd – Freedom and Direct Democracy) e Fiandre (Vlaams Belang). Contrari gli austriaci di FPÖ, l’Estonia di Eesti e la stessa delegazione tedesca di AfD. La delegazione della Danimarca (Df, Dansk Folkeparti) non ha votato. In tarda mattinata la delegazione tedesca del partito di estrema destra aveva inviato a Marco Zanni, il presidente del, una lettera in cui si chiedeva che l’Ufficio di presidenza di ID decretasse l’esclusione immediata di– che pochi giorni fa aveva dichiarato a Repubblica: “Non direi mai che chiunque indossi l’uniforme delle SS sia automaticamente un criminale” – dalID “per continuata violazione della coesione e delladel”.