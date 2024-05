Europee - FdI | voto fuori sede un successo storico del governo

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di giovedì 23 maggio 2024) Sono quasi novemila, per la precisione 8.794 (ma il dato è parziale), le richieste già presentate da studentiper usufruire della possibilità di votare alle elezioninella città nella quale studiano. Lo ha annunciato la sottosegretaria all'Interno Wanda Ferro nel corso di una conferenza stampa convocata al Senato da Fratelli d'Italia per rivendicare il "" dell'inserimento di questa norma all'interno del decreto elezioni.Una scelta che rappresenta "una risposta al crescente astensionismo giovanile", ha sottolineato Fabio Roscani, presidente di Gioventù nazionale e deputato FdI, astensionismo che è "in parte involontario, perché uno studente lontano centinaia di chilometri da casa per tornare a votare spende centinaia di euro, spesso a carico della famiglia che già spende per farlo studiare. In più, a volte le elezioni si svolgono in contemporanea con le sessioni d'esame, e gli studenti sono costretti a scegliere se votare o fare l'esame".