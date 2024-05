(Di giovedì 23 maggio 2024) (Adnkronos) – Si accendedi più ileuropeo tra Matteoe Antonio. Ieri il Superbonus e la sugar tax, oggi il nodo delle alleanze, con il caso Afd in primo piano. Ormai il botta e risposta è quotidiano. In ballo c'è il secondo posto nella maggioranza dietro Fratelli d'Italia. I L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. .

I sondaggi parlano di testa a testa, Fi e Lega si contendono il secondo il posto nel centrodestra Si accende sempre di più il derby europeo tra Matteo Salvini e Antonio Tajani. Ieri il Superbonus e la sugar tax, oggi il nodo delle alleanze europee, con il caso Afd in primo piano. sbircialanotizia

(Adnkronos) – Si accende sempre di più il derby europeo tra Matteo Salvini e Antonio Tajani. Ieri il Superbonus e la sugar tax, oggi il nodo delle alleanze europee, con il caso Afd in primo piano. Ormai il botta e risposta è quotidiano. ildenaro

(Adnkronos) – Si accende sempre di più il derby europeo tra Matteo Salvini e Antonio Tajani. Ieri il Superbonus e la sugar tax, oggi il nodo delle alleanze europee, con il caso Afd in primo piano. Ormai il botta e risposta è quotidiano. italiasera

Europee, derby sempre più acceso Salvini-Tajani: è scontro su Le Pen - europee, derby sempre più acceso Salvini-Tajani: è scontro su Le Pen - (Adnkronos) – Si accende sempre di più il derby europeo tra Matteo Salvini e Antonio Tajani. Ieri il Superbonus e la sugar tax, oggi il nodo delle alleanze europee, con il caso Afd in primo piano. italiasera

Salvini sente Le Pen per allontanare Afd, sulla leader francese altra lite con Tajani - Salvini sente Le Pen per allontanare Afd, sulla leader francese altra lite con Tajani - Lo slogan per le elezioni fa litigare Lega e Forza Italia. “Anche Berlusconi usò 'meno Europa'”, “Non è vero, il Cav sosteneva il principio di sussidiarietà” ... informazione

Europa League, quanti allenatori italiani hanno vinto almeno una volta Gasperini insegue Sarri - Europa League, quanti allenatori italiani hanno vinto almeno una volta Gasperini insegue Sarri - Quanti allenatori italiani hanno vinto almeno una volta l'Europa League Gianpiero Gasperini insegue Maurizio Sarri nell'albo d'oro. tag24