Europa League | chi è Lookman? L’anonimo campione del mondo dell’Atalanta campione

(Di giovedì 23 maggio 2024) 2024-05-22 22:56:29 Serie A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: Ademola Olajade Alade Aylola(Wandsworth, Inghilterra, 1997) E’ un giocatore davvero speciale, anche se, per il, è ‘rinato’ in questa finale contro il Leverkusen, con quei tre gol che hanno distrutto il record di Xabi del Leverkusen. Si chiama Ademola, ma potrebbe anche essere ‘Aquemola’, e con nove gol segnati 29 partite ha disputato una grande Serie A, addirittura realizzando tre doppiette consecutive a gennaio, una contro la Juventus (3-3)., che già ispira a Bergamo e ha messo il suo cognome come nome di qualche bambino del posto, è un giocatore curioso. È nato in Inghilterra e con questo Paese ha vinto anche il Mondiale under 20 nel 2017., infatti, è stato nazionale under 19, under 20 e under 21 con l’Inghilterra, ma, a livello assoluto, si è stancato di aspettare i ‘tre leoni’ e ha già accumulato 21 presenze e sei gol con la Nigeria.