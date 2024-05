Euro poco mosso - scambiato a 1,0825 dollari

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.36 Difficoltà nel finale per Mallory Franklin che manca la qualificazione per 38 centesimi, passa il turno l’andorrana Doria Vilarrubla. 10.35 Settima Gabriela Satkova a 5.87 da Angele Hug. oasport

In America il colosso dei chip viaggia poco sopra la parità . Nel Regno Unito rallenta l’inflazione. Euro stabile su soglia 1,08 dollari, in calo il prezzo del greggio. ilsole24ore

Inchiesta Liguria, consulenza di 200 mila euro a Vianello: spunta l’ipotesi di autoriciclaggio per Signorini - Inchiesta Liguria, consulenza di 200 mila euro a Vianello: spunta l’ipotesi di autoriciclaggio per Signorini - L’incarico era stato dato quando era amministratore delegato di Iren, intanto sequestrati all’ex presidente del porto tra i 70 e gli 80 mila euro ... ilsecoloxix

Quanto costa andare a lavoro in auto: fino a 3.000 euro l’anno - Quanto costa andare a lavoro in auto: fino a 3.000 euro l’anno - La mobilità casa lavoro dei pendolari in auto paga il caro benzina e gasolio, toccando fino a 3.000 euro l’anno. I liguri quelli messi peggio ... missionline

Risarcimenti per le buche, salasso per il Campidoglio: un milione di euro l’anno - Risarcimenti per le buche, salasso per il Campidoglio: un milione di euro l’anno - Diecimila richieste di risarcimento in un anno per danni ai veicoli dovuti al fondo stradale disastrato. La fine della pandemia ha riportato il traffico romano ai livelli a cui eravamo abituati fino.. ilmessaggero