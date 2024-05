Euro 2024 - la lista dei 30 convocati del ct Spalletti | c’è anche Fagioli dopo la squalifica per scommesse

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) La missione percomincia ora. Lucianoha diramato ladei 3oche si giocheranno un posto per l’peo in Germania. Di questi, ne rimarranno 26 che verranno comunicati il 6 giugno. Tra le novità, nellaper il raduno di Coverciano previsto per il prossimo 31 maggio, presenti Riccardo Calafiori (alla prima convocazione), Bellanova,e Folorunsho. Tornano Ricci e Provedel. Il 4 e il 9 giugno sono previste le ultime due amichevoli contro la Turchia e la Bosnia. Ladei prePer la prima volta nella storia della competizione, il numero di giocatoriall’peo sarà di 26 (al posto dei consueti 23). Gli Azzurri sono sicuri di non poter contare su Nicolò Zaniolo, Domenico Berardi e Destiny Udogie a causa dei rispettivi infortuni. Di seguito lacompleta. PORTIERI: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham).