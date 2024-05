Euro 2024 - i pre-convocati dell’Italia | Spalletti ne sceglie 3 - assenze importanti

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 23 maggio 2024) Lucianoha diramato la lista dei 30 pre-per. Pochissime sorprese rispetto alle prediction fatte da CalcioWeb nei giorni scorsi. Prima chiamata in Nazionale per Calafiori, seconda per Bellanova, Folorunsho e Fagioli (appena tornato dalla squalifica). Ritornano Ricci e Provedel. L’assenza più pesante è quella di Ciro Immobile, nominato capitano dopo l’insediamento di Lucianosulla panchina azzurra. Assente anche Locatelli al quale è stato preferito Fagioli di rientro dalla squalifica per scommesse. Niente da fare anche per Bonaventura nonostante la buona stagione alla Fiorentina, così come per Marco Verratti ormai uscito fuori dai radar della Nazionale. Niente ‘last dance’ per Leonardo Bonucci. Il raduno inizierà il 31 maggio a Coverciano, il 4 e il 9 giugno due amichevoli con Turchia e Bosnia, il 6 giugno la lista dei 26per