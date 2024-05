Euro 2024 | Ci sono i preconvocati | ecco la lista dei 30 azzurri

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di giovedì 23 maggio 2024) PORTIERI Donnarumma (Psg), Vicario (Tottenham), Meret (Napoli), Carnesecchi (Atalanta). DIFENSORI: Acerbi, bastoni e Darmian (Inter), Scalvini (Atalanta), Buongiorno (Torino), Mancini (Roma), Calafiori (Bologna). Possibile alternativa: Gatti (Juve) ESTERNI Di Lorenzo (Napoli), Bellanova (Torino), Dimarco (Inter), Cambiaso (Juve). CENTROCAMPISTI Barella e Frattesi (Inter), Cristante e Pellegrini (Roma), Fagioli e Locatelli (Juve), Jorginho (Arsenal), Ricci (Torino), Folorunsho (Verona). Possibili alternative: Gaetano (Cagliari), Fabbian (Bologna), Bonaventura (Fiorentina). ATTACCANTI Chiesa (Juve), Raspadori (Napoli), Retegui (Genoa), Scamacca (Atalanta), Orsolini (Bologna), Zaccagni (Lazio). Possibili alternative: Politano (Napoli), El Shaarawy (Roma) L’Italia è quasi fatta. Con l’accoglimento della richiesta italiana di liste ampie come all’ultimopeo (26 giocatori e non 23) c’è più margine per esperimenti e per accogliere giovani che altrimenti avrebbero aspettato un turno.