Euro 2024 - arrivano i convocati di Spalletti | la scelta è clamorosa!

(Di giovedì 23 maggio 2024) Lucianoha diramato la lista dei trenta che il prossimo 31 maggio raggiungeranno Coverciano per la preparazione ai prossimipei. Ancora 23 giorni e la Nazionale di Lucianoaprirà il propriopeo. Gli azzurri, inseriti nel girone B, sono chiamati a difendere il titolo di campioni d’pa conquistato nel 2021 sotto la guida tecnica di Roberto Mancini. Entro il prossimo 7 giugno il ct dovrà cominciare la lista dei 26 che affronteranno la spedizione in Germania. Un elenco che ridurrà di quattro giocatori l’elenco emanato pochi istanti fa sui trenta giocatori che si ritroveranno il prossimo 31 maggio a Coverciano. Nazionale, ecco i trenta di: lasu Fagioli Di seguito i calciatori richiamati daper il raduno in vista di: Portieri: Gianluigi Donnarumma (PSG), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham), Ivan Provedel (Lazio) Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Bologna), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta);Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Juventus), Michael Folorunsho (Hellas Verona), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Samuele Ricci (Torino);Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).