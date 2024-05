Esce di strada e si ribalta Barman muore a 26 anni mentre torna dal lavoro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ha perso il controllo della sua Toyota Yaris al momento di affrontare una curva a sinistra nel tratto della provinciale 192 che collega Gravellona Lomellina a Vigevano. L’utilitaria è uscita dindosi più volte. Per Filippo Bellazzi, 26vigevanese, non c’è stato scampo. Il giovane è deceduto sul colpo. L’incidente è avvenuto poco dopo l’una della notte tra martedì e mercoledì: il giovane stava rientrando dal. Pare avesse un appuntamento con altri amici in una “casotta“, le tipiche costruzioni della riviera del Ticino in gran voga negliSessanta e Settanta e più di recente riscoperte dai giovani. Ma a quell’appuntamento non è mai arrivato. L’allarme, partito dalla “scatola nera“ dalla sua auto, è stato immediato, ma quando i soccorritori sono arrivati sul posto per lui non c’era più niente da fare. Spetterà ora agli agenti della poliziale, che hanno effettuato i rilievi, stabilire con esattezza la dinamica del sinistro.