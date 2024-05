Erik ten Hag si rifiuta di far luce sul futuro del Manchester United in vista della finale di FA Cup

(Di giovedì 23 maggio 2024) 2024-05-23 18:27:44 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: L’allenatore delten Hag non si è lasciato trascinare a parlare del suodurante la sua ultima conferenza stampa pre-partitastagione. L’olandese ha parlato ai media primadi FA Cup contro ilCity sabato e ha insistito nel parlarepartita in corso piuttosto che di ciò che lo attende dopo lo scontro di Wembley. Loè stato sotto la media in questa stagione, finendo ottavo in Premier League. Significa che l’unico modo in cui possono qualificarsi per l’Europa è battere i rivali cittadini sul palco più grande. Gli uomini di Pep Guardiola cercano di completare la doppietta nazionale dopo aver vinto lo scudetto all’ultima giornata. Alla domanda sul suo, Ten Hag ha detto: “Non ho niente da dire, mi concentro solo sul lavoro che devo fare e cioè vincere la partita sabato e poi saremo nel progetto e andremo avanti nel progetto.

