Emi Gubbio - è un bis da applausi Per la seconda stagione di fila ha conquistato il titolo di campione della Divisione Regionale 1 Umbria

(Di giovedì 23 maggio 2024) C’è una realtà sportiva eugubina che da qualche anno sta stupendo tutti e vuole continuare su questa strada. Si tratta dell’EMI Basket, che per laconsecutiva haildi. Un percorso non sempre lineare ma che ha visto sempre un solo e unico obiettivo: la vittoria. Dopo una partenza altalenante, il roster guidato da coach Lorenzo Cecchini – arrivato in estate dopo l’addio di Marco Martina – ha trovato la giusta quadra ed è riuscito ad incanalare l’annata sportiva sui giusti binari. Le aspettative erano già alte dopo la vittoria dello scorso campionato, con il sognopromozione in Serie C interrottosi nel gironcino playoff contro le vincitrici dei due gironi di1 Marche. La società del presidente Pierangelo Belbello non si è però arresa e ha saputo ripartire da quanto di buono fatto, anche se con qualche scelta che ha fatto discutere.