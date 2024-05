Elisabetta Gregoraci a Mamma Dilettante 3 | Il mio primo incontro con Flavio

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 23 maggio 2024) Terza protagonista del Podcastè la terza ospite di3, il podcast e vodcast è disponibile su YouTube e sulle principali piattaforme di distribuzione. Racconta così gli incontri con Briatore. “In mezzo ad un harem di ragazze ho visto per la prima volta, era brizzolato, e non sapevo chi fosse. Devo dire che non mi era particolarmente simpatico perché non lo conoscevo. Non bisogna giudicare le persone senza conoscerle. Ma sai un po’ le modelle, i rubinetti d’oro, avevo un’immagine un po’ forte, lontano dai miei standard. Lui furbino si alza e si mette accanto a me. Era vestito malissimo, era pieno di colori: la giacca marrone, il pantalone giallo, un mix di colori. Cominciamo a parlare e scopro che è una persona interessante, molto intelligente e simpatica. Finisce così con “arrivederci-arrivederci”, e lui che si propone di darmi un passaggio.