Elezioni Ue | le posizioni dei partiti sul cambiamento climatico

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 23 maggio 2024) A meno di tre settimane dalleeuropee dell’8 e 9 giugno, ledeiitaliani sulla lotta ai cambiamenti climatici sono state delineate con maggiore chiarezza attraverso la pubblicazione dei rispettivi programmi elettorali. Uno dei temi centrali di questa tornata elettorale sarà il modo in cui affrontare la crisi climatica, la cui esistenza è riconosciuta da tutte le forze politiche, a differenza di quanto accaduto in passato. Pagella politica nella sua newsletter A fuoco ha analizzato le diverse. L’unica lista elettorale a non menzionare la lotta ai cambiamenti climatici nel suo programma è “Libertà” di Cateno De Luca, mentre gli altri schieramenti hanno espressocontrastanti sul Green Deal europeo, il piano con cui l’Unione europea mira a diventare il primo continente a impattozero entro il 2050. Idi Governo: Revisione del Green Deal Idi destra che sostengono il governo Meloni, ovvero Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, chiedono una revisione del Green Deal europeo, ritenendolo troppo ideologico e potenzialmente dannoso per l’economia.