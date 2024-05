Elezioni Europee - Elena Bonetti a Fano per sostenere il sindaco Massimo Seri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 23 maggio 2024), 23 maggio 2025 – “è una città bellissima, un gioiello di arte, storia, cultura e ricca di tanta umanità. Mi ha colpito quanto ilsia riuscito a realizzare, mantenendo sempre una visione verso il futuro. Questa è la politica che ci piace, generosa e che pensa al benessere dei cittadini”. Così, ex ministro oggi parlamentare di Azione, questa mattina aperla candidatura alledi. “Il– ha detto – porterà in Europa la sua capacità amministrativa e la sua competenza. Oggi c'è bisogno di un'Europa grande e coesa che si interessi delle città, degli investimenti in cultura, ma anche della sanità dei cittadini, delle politiche sociali e delle politiche ambientali, non in modo ideologico”. Sostegno da parte dell'onorevoleanche al segretario cittadino di Azione SteMarchegiani, candidatoper la coalizione I Progressisti per2050.