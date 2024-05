Elezioni e disinformazione

Leggi tutta la notizia su butac

(Di giovedì 23 maggio 2024) Nelle prossime righe andiamo ad offrire, soprattutto a quella fetta del pubblico italiano disabituato alla lingua inglese, la traduzione di un interessante articolo di The Conversation dedicato a un tema decisamente caldo e delicato. Tra meno di un mese si terranno leeuropee, per cui invitiamo i nostri lettori a porre particolare attenzione ai contenuti disinformativi a esse legati che stanno circolando (e circoleranno) sul web e, con questo contributo, speriamo di aiutare tutti a districarsi meglio nel groviglio disinformativo diffuso negli ambienti social. Alcune tematiche legate a quella qui affrontata sono già state trattate da BUTAC: il pensiero critico, le tattiche della, deep fake audio e una breve guida di qualche tempo fa, ma sempre valida, su come difendersi dalle bufale. Buona lettura.elettorale: come funzionano i bot alimentati da intelligenza artificiale e come puoi proteggerti dalla loro influenza Le piattaforme dei social media sono diventate più che semplici strumenti di comunicazione.