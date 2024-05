Elena Salzano presidente del Comitato Femminile Plurale di Confindustria Salerno

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 23 maggio 2024) L’Assemblea del(al quale sono iscritte circa 90 imprenditrici die provincia) svoltasi nella sede diha eletto(InCoerenze srl). Sono state inoltre elette le componenti del Consiglio direttivo: Giovanna Palumbo, Essenia Uetp srl di; Loredana Bardascino, Sarim srl di; Chiara Pauciulo, Pauciulo Strategie Sas di Nocera Inferiore; Caterina Oricchio, Oricar srl di Battipaglia; Simonetta De Luca, Diellemme di; Mariagenny Cacciatore, Ines srl di Pellezzano. Past President delè Alessandra Puglisi, Re Ad srl di. “Ringrazio tutte le colleghe imprenditrici per la fiducia che ripongono in me. L’impegno che prendo, insieme al nuovo Consiglio Direttivo, è quello di ascoltare e rispondere alle loro istanze. Proseguiremo, in maniera concreta, a confrontarci e formarci, ma soprattutto a fare rete, costruendo relazioni personali, professionali e aziendali di valore nel contesto imprenditoriale die provincia – ha affermato la neo elettadel Gruppo-.