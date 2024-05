Elena Carnevali incontra Anmil | Insieme per accrescere tra i giovani la cultura della sicurezza sul lavoro

Bergamo. “La cultura come motore di crescita: spunti per la prossima amministrazione”: questo il titolo utilizzato per l’incontro avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 20 maggio, dove, oltre ai diversi ospiti illustri, era presente anche la candidata sindaca del centrosinistra Elena Carnevali.

Bergamo. Il terzo appuntamento della Tribuna Politica di Bergamonews ospita i candidati per eccellenza di questa tornata amministrativa, Elena Carnevali e Andrea Pezzotta. Rispettivamente candidati sindaci per le coalizioni di centrosinistra e centrodestra, i due competitor in corsa per la poltrona più ambita di Bergamo, quella di Palazzo Frizzoni, a meno di un mese dal voto, l’8 e il 9 giugno, hanno accettato l’invito del nostro quotidiano per raccontare non solo l’impegno della campagna elettorale ma anche e soprattutto la loro idea di città.

