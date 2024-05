(Adnkronos) – “Oggi tracciamo un nuovo, fondamentale, passo in avanti nel percorso di transizione energetica del nostro Paese, a conferma del ruolo strategico che Terna ricopre. Il portale TE.R.R.A. crea una base sostanziale per la programmazione territoriale efficiente e sostenibile, fornendo informazioni trasparenti e accessibili sullo stato attuale e futuro degli impianti di rete e […] L'articolo Di Foggia (Terna): “Col portale Terra nuovo passo avanti nella transizione energetica” proviene da Webmagazine24. webmagazine24

Mettere a disposizione di amministratori nazionali e locali, legislatori e soggetti proponenti un portale che favorisca la programmazione e la localizzazione delle infrastrutture energetiche del Paese. E’ questo l’obiettivo di Terna, che ha presentato oggi “Terra”, il nuovo portale per la consultazione di informazioni strategiche e rilevanti su territorio, reti, rinnovabili e accumuli, che consentira’ una programmazione territoriale efficiente e sostenibile per l’ambiente. ildenaro

Il portale digitale TE.R.R.A., introdotto dalla Legge 11/2024 conosciuta come "Decreto energia", è stato sviluppato da Terna per offrire accesso a informazioni strategiche e rilevanti su Territorio, Reti, Rinnovabili e Accumuli ad amministratori nazionali e locali, legislatori e soggetti proponenti. sbircialanotizia

Efficienza rete elettrica: nasce il portale Terra - Efficienza rete elettrica: nasce il portale terra - Terna (in foto l’ad Giuseppina Di Foggia) lancia il suo nuovo portale digitale Te.r.r.a. Il portale, che sarà online ... quotidiano

Terna lancia TE.R.R.A: portale su sviluppo rete in tempo reale - Terna lancia TE.R.R.A: portale su sviluppo rete in tempo reale - Roma, 22 mag. (askanews) - Un portale in cui avere a disposizione in tempo reale lo stato delle richieste di connessione - circa 6.600, ad esempio, tra impianti rinnovabili, sistemi di accumulo e uten ... quotidiano

