Edilizia - dall’assemblea Ance dati positivi con l’incognita superbonus

(Di giovedì 23 maggio 2024) Bergamo. Nel 2023 è proseguito il trend positivo per il settore edile bergamasco, come è emerso nel corso dell’assemblea diBergamo che si è tenuta giovedì 23 maggio nella sede di via dei Partigiani. La conferma dei segnali di crescita incoraggianti del comparto, con un aumento costante degli investimenti sul territorio e un impegno tangibile verso la sostenibilità e l’innovazione, arriva daidi Cassa Edile: nell’ultimo anno la massa salari è cresciuta del 7,4% rispetto all’anno precedente, superando il valore di 100 milioni di euro (100,9 milioni di euro, contro i 93,9 del 2022), come non accadeva dal 2013. Un andamento che si è mantenuto complessivamente anche nei primi 6 mesi di quest’anno (ottobre 2023- marzo 2024), con un’ulteriore crescita del +11,8%. “Tuttavia è più difficile stimare l’andamento nei prossimi mesi – evidenzia la presidente diBergamo, Vanessa Pesenti – per via delle incertezze legate all’evoluzione del contesto economico, tanto che gli ultimidisponibili confermano un rallentamento della crescita”.

