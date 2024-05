Ecuador - dichiarato lo stato di emergenza in 7 province

(Di giovedì 23 maggio 2024) L'halodiin quasi un terzo delle suedopo un'ondata di violenza nel contesto della "guerra" in corso da parte del governo contro le bande della droga. La misura, che consente lo spiegamento di soldati in strada, è stata annunciata per un periodo di 60 giorni in sette delle 24del Paese sudamericano, secondo un decreto governativo. Gli stati di Guayas, El Oro, Santa Elena, Manabi, Los Rios, Sucumbios e Orellana hanno assistito a un recente aumento di "atti di violenza sistematica perpetrati da gruppi di violenza organizzata, organizzazioni terroristiche e individui belligeranti non statali", si legge nel provvedimento. Il presidente Daniel Noboa halodia gennaio dopo che un pericoloso boss del narcotraffico - Jose Adolfo Macias, alias "Fito" - è fuggito dal carcere di massima sicurezza. Mentre i gangster facevano esplodere autobombe, rapivano membri della polizia e uccidevano diverse persone in risposta alla repressione promessa da Noboa, il presidente ha detto che il Paese è in unodi "conflitto armato interno" e ha ordinato all'esercito di "neutralizzare" 22 gruppi criminali.

ll lavoro in fabbrica, il volontariato per aiutare le persone e gli animali in difficoltà. Una vita semplice, ma colma di piccoli (grandi) gesti di generosità, quella di Matteo Cornacchia: è stata spezzata all’improvviso da un tragico infortunio sul lavoro. thesocialpost

Il 24 aprile 2024 è stato pubblicato su Facebook un post secondo il quale «il Giappone ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale per l’esplosione di casi di cancro in tutto il paese causati dai vaccini mRNA». Nel post viene citato un presunto «studio ufficiale giapponese» che avrebbe dimostrato «un aumento “statisticamente significativo” delle forme aggressive di turbo-cancro nel paese durante il periodo 2020-2022» a partire «dall’introduzione dei vaccini a mRNA». facta.news

Venezia, 16 maggio 2024 – Centinaia di interventi in tutto il Veneto per allagamenti diffusi e danni causati dal maltempo che, soprattutto nel corso della notte, ha colpito la pianura con piogge e rovesci intensi. È molto difficile la circolazione del traffico, con diversi tratti di strada e sottopassi allagati. ilrestodelcarlino

Quali Paesi hanno riconosciuto finora lo Stato palestinese, quando e perché - Quali Paesi hanno riconosciuto finora lo stato palestinese, quando e perché - Dopo che tre Paesi europei hanno dichiarato di voler riconoscere lo stato della Palestina, Euronews ha analizzato i motivi per cui la questione risulta così polarizzante. Ecco chi ha riconosciuto la n ... it.euronews

Manifesto di 134 economisti per un’imposta sui grandi patrimoni e un sistema fiscale più equo: l’opposto rispetto alla delega del governo - Manifesto di 134 economisti per un’imposta sui grandi patrimoni e un sistema fiscale più equo: l’opposto rispetto alla delega del governo - In piena campagna elettorale per le Europee un gruppo di 134 economisti italiani chiede alla politica di prendere posizione sulla proposta di una tassa sui grandi patrimoni. Impegnandosi a varare in I ... ilfattoquotidiano

Richiesta d’arresto per Netanyahu e Gallant, Francia, Spagna e Belgio a favore. Ma gli Usa ora valutano di sanzionare la Corte dell’Aia - Richiesta d’arresto per Netanyahu e Gallant, Francia, Spagna e Belgio a favore. Ma gli Usa ora valutano di sanzionare la Corte dell’Aia - La Germania preoccupata per “la falsa impressione di un'equazione” tra Hamas e Israele. In Spagna la sinistra ha chiesto di interrompere i rapporti politici e commerciali con Tel Aviv ... ilfattoquotidiano