Ecobonus auto in arrivo - Urso | Piano incentivi tra qualche giorno A quanto ammontano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ad aprile, il mercato dell’in Europa ha registrato una crescita a doppia cifra, con un aumento del 12% delle immatricolazioni rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. In totale, sono state immatricolate 1.080.913nei Paesi dell’Europa Occidentale, inclusi Ue, Paesi Efta e Regno Unito. Questo risultato è stato favorito anche dal maggior numero di giorni lavorativi. Tuttavia, il consuntivo complessivo dei primi quattro mesi dell’anno è meno positivo, con un incremento del 6,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, totalizzando 4.476.369 vetture immatricolate. Incremento delleelettriche Le immatricolazioni dielettriche sono aumentate del 14,8%, raggiungendo 108.552 unità, con una quota di mercato stabile intorno al 12%. In Italia, la quota di e-cars, che aveva raggiunto il 5,1% nell’agosto 2023, è scesa al 2,4%, in parte a causa dell’attesa del decreto sugli