Eccellenza Lorenzo Alessandroni nella scuderia dell’intermediario sportivo Andrea Bramerio

(Di giovedì 23 maggio 2024) L’attaccante ha vinto la classifica cannonieri (16 gol) ed è balzato alla cronaca sportiva per quello realizzato all’ultimo secondo nel derby contro il Castelfidardo: una rovesciata diventata virale in rete VALLESINA, 23 maggio 2024 – Dopo l’ottima stagione con la maglia dell’Osimana e l’ambizioso traguardo conquistato con lo scettro di capocannoniere del campionato diMarche 2023-2024, 16 reti in totale realizzate,ha deciso di avvalersi, soprattutto per fare un passo in avanti sotto l’aspetto della professionalità, della rappresentanzacon Ross Wilson Direttore Generale Nottingham Forest FCè personaggio conosciuto nel calcio professionistico a livello europeo ed, ex Jesina, Chiaravalle, Castelfidsrdo, Vigor Senigallia, Primavera Parma ed altro, non è l’unico giocatore di spicco chee il suo collaboratore Stefano Berti gestiscono.